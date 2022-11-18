Швеция обнаружила на месте аварии «Северных потоков» взрывчатку
На «Северных потоках» подтвердился факт диверсии. Об этом сообщила прокуратура Швеции. По данным ведомства, на газопроводах обнаружены остатки взрывчатки. В пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что на месте происшествия в Балтийском море были произведены изъятия предметов, на них обнаружены следы взрывчатых веществ.
Прокуратура Швеции продолжает предварительное расследование преступления, выясняются причастные к его совершению. Однако на данный момент предъявить обвинения никому невозможно. Для этого Швеция продолжает всесторонне сотрудничать с другими странами.
В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.
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