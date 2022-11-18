Швеция обнаружила на месте аварии «Северных потоков» взрывчатку

Прокуратура Швеции продолжает предварительное расследование преступления, выясняются причастные к его совершению. Однако на данный момент предъявить обвинения никому невозможно. Для этого Швеция продолжает всесторонне сотрудничать с другими странами.

В конце сентября на двух газопроводах «Северный поток» произошли утечки, вызванные взрывами. Германия, Дания и Швеция допустили, что на трубопроводах была совершена целенаправленная диверсия. В России в связи с аварией возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

