В MI5 прокомментировали теракт на «Северных потоках»

По его словам, «Великобритания должна быть готова к российской агрессии на годы вперед», как к скрытой, так и к открытой.

«Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас, в случае с энергетическими рычагами, будет открытой», — заявил глава MI5.

Как заявил ранее глава СВР России Сергей Нарышкин, у ведомства есть косвенные подтверждения связи сообщения Лиз Трасс с текстом «все сделано», когда она занимала пост премьера Британии, направленного госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после того, как были взорваны газопроводы «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

