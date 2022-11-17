В MI5 прокомментировали теракт на «Северных потоках»
Заявления о причастности Лондона к теракту на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» являются «российской агрессией», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума.
По его словам, «Великобритания должна быть готова к российской агрессии на годы вперед», как к скрытой, так и к открытой.
«Часть (агрессии), которую будет выявлять и пресекать MI5, будет скрытой. Но большая ее часть, как сейчас, в случае с энергетическими рычагами, будет открытой», — заявил глава MI5.
Как заявил ранее глава СВР России Сергей Нарышкин, у ведомства есть косвенные подтверждения связи сообщения Лиз Трасс с текстом «все сделано», когда она занимала пост премьера Британии, направленного госсекретарю США Энтони Блинкену сразу после того, как были взорваны газопроводы «Северный поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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