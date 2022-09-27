Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах «Северных потоков»
Шведские сейсмологи зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах «Северных потоков» в районе утечек газа. Об этом сообщил телеканал SVT.
Накануне компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что на «Северном потоке — 2», который был заполнен техническим газом, произошло чрезвычайное происшествие в водах Дании. Отмечалось, что на нитке А резко упало давление. Затем оператор сообщил о снижении давления и на обеих нитках «Северного потока».
Морское управление Дании заявило об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Как сообщило Reuters со ссылкой на Морское управление Швеции, на «Северном потоке» есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции, другая в экономической зоне Дании.
Разрушения произошли одновременно на трех ветках морских газопроводов системы «Северный поток», ситуация оценивается как беспрецедентная. Такое заявление распространила во вторник Nord Stream AG.
Повреждение ниток трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» наталкивает на мысли о диверсии. Устранение конкурента может быть выгодно, прежде всего, США. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН»заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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