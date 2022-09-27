«Чрезвычайно обеспокоены»: Песков не исключил диверсию на «Северном потоке»
Кремль выразил обеспокоенность по факту разрушений на трёх нитках «Северного потока». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, не исключена диверсия. Он также заявил, что ситуация с нарушениями работы на «Северном потоке» затрагивает энергобезопасность целого континента.
«Очень тревожные новости. Речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера… Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены», - заявил Песков журналистам в ходе брифинга.
Пресс-секретарь посоветовал не спешить с выводами до результатов исследования произошедшего.
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