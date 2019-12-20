Шуваловский корпус МГУ эвакуировали из-за сообщения об угрозе

20 декабря 201921:18

Шуваловский корпус Московского государственного университета, находящийся на Ломоносовском проспекте, эвакуировали в связи с полученным анонимным сообщением об угрозе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исторического факультета вуза.

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций столичного метро

В МГУ не уточнили детали полученного сообщения, однако отметили, что в настоящее время эта информация проверяется правоохранительными органами.

В столице наблюдается «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.


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ФОТО: РИА Новости
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