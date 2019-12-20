Шуваловский корпус МГУ эвакуировали из-за сообщения об угрозе
Шуваловский корпус Московского государственного университета, находящийся на Ломоносовском проспекте, эвакуировали в связи с полученным анонимным сообщением об угрозе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исторического факультета вуза.
В МГУ не уточнили детали полученного сообщения, однако отметили, что в настоящее время эта информация проверяется правоохранительными органами.
В столице наблюдается «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.
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