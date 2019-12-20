Шуваловский корпус МГУ эвакуировали из-за сообщения об угрозе

В МГУ не уточнили детали полученного сообщения, однако отметили, что в настоящее время эта информация проверяется правоохранительными органами.

В столице наблюдается «волна» сообщений о минировании зданий образовательных учреждений, станций метрополитена и судов. За это время спецслужбы ни разу не обнаружили взрывчатых веществ.



