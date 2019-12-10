Неизвестный сообщил о минировании 25 станций столичного метро

Сотрудники спецслужб проводят проверки в связи с сообщениями о минировании 25 станций столичной подземки. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что московский метрополитен продолжает работать в штатном режиме. При этом не уточняется, о каких именно станциях идет речь.

Помимо этого, анонимные сообщения о минировании во вторники поступили в адрес 10 районных судов города, отмечает Москва 24. Сообщается, что проверки проходят, в частности, в Головинском, Таганском, Люблинском, Бутырском и Преображениском районных судах. Некоторые их них уже вернулась к работе, подчёркивает РЕН ТВ.