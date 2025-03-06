Штормовое предупреждение объявили в Карачаево-Черкесии
Штормовое предупреждение объявили на территории Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
В ведомстве предупредили, что лавиноопасная обстановка сохранится до 7 марта, возможны повреждения объектов инфраструктуры, линий связи, сооружений и зданий, перекрытие тоннелей, мостов и автодорог.
Гражданам посоветовали соблюдать меры безопасности, а также при сходе лавины отбегать в сторону с ее пути, а в случае попадания под обвал или лавину пытаться укрыться за стволом большого дерева или под скалой.
Ранее мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru