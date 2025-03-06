Штормовое предупреждение объявили в Карачаево-Черкесии

В ведомстве предупредили, что лавиноопасная обстановка сохранится до 7 марта, возможны повреждения объектов инфраструктуры, линий связи, сооружений и зданий, перекрытие тоннелей, мостов и автодорог.

Гражданам посоветовали соблюдать меры безопасности, а также при сходе лавины отбегать в сторону с ее пути, а в случае попадания под обвал или лавину пытаться укрыться за стволом большого дерева или под скалой.

Ранее мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

