Штормовое предупреждение объявили в Карачаево-Черкесии

Штормовое предупреждение объявили на территории Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина

В ведомстве предупредили, что лавиноопасная обстановка сохранится до 7 марта, возможны повреждения объектов инфраструктуры, линий связи, сооружений и зданий, перекрытие тоннелей, мостов и автодорог.

Гражданам посоветовали соблюдать меры безопасности, а также при сходе лавины отбегать в сторону с ее пути, а в случае попадания под обвал или лавину пытаться укрыться за стволом большого дерева или под скалой.

Ранее мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Иванов
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