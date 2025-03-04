В Бурятии при сходе лавины погиб мужчина

Мужчина погиб из-за схода снежной массы на склоне горы Сайлак в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, группа жителей Иркутской области приехала на территорию Окинского района. Во время восхождения туристов к горному озеру для рыбалки произошел сход лавины. Один из мужчин погиб. Остальные туристы извлекли его тело и доставили в населенный пункт.

Тункинский межрайонный следственный отдел регионального управления СК начал доследственную проверку по факту инцидента.

Ранее в Сочи после схода лавины погиб лыжник, специалисты МЧС нашли его тело под 2,5-метровой толщей снега, пишет 360.ru.

