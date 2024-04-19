Шторм повалил более 100 деревьев в Москве и области

Свыше 100 деревьев упали в пятницу в Московском регионе из-за сильного ветра, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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В Москве повалило 13 деревьев, в области - около 90. Шесть автомобилей получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.

В столице порывы ветра местами достигают 25 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода сохранится до 2:00 субботы.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что листья на деревьях в Москве появились на 10 дней раньше. В первой половине апреля температура воздуха в столице поднималась до плюс 23 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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