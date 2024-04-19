Шторм повалил более 100 деревьев в Москве и области
Свыше 100 деревьев упали в пятницу в Московском регионе из-за сильного ветра, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
В Москве повалило 13 деревьев, в области - около 90. Шесть автомобилей получили повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
В столице порывы ветра местами достигают 25 метров в секунду. По данным синоптиков, непогода сохранится до 2:00 субботы.
Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что листья на деревьях в Москве появились на 10 дней раньше. В первой половине апреля температура воздуха в столице поднималась до плюс 23 градусов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области
- Шторм повалил более 100 деревьев в Москве и области
- На Украине объяснили успешные удары российской армии по энергообъектам страны
- АТОР: туры в Стамбул на майские праздники стоят от 95 тысяч рублей
- В Москве мигрант напал на восьмиклассника в подъезде
- СМИ: певица Успенская обратилась к врачам из-за плохого самочувствия
- Кабмин повысил таможенные пошлины на пиво из недружественных стран
- Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля
- В Москве арестовали второго фигуранта дела о подрыве машины экс-сотрудника СБУ
- СМИ: Иран рассматривает удар по израильскому ядерному центру в Димоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru