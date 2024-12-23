Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом
Часть мешков с собранным мазутом в Анапе и Темрюкском районе может быть повреждена из-за непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.
По его словам, волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, а техника вязнет. Отмечается, что море может выбросить на берег еще мазут. Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды.
Ранее стало известно, что мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru