Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом

Часть мешков с собранным мазутом в Анапе и Темрюкском районе может быть повреждена из-за непогоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко.

МЧС: Еще 54 километра береговой линии нужно очистить от мазут на Кубани

По его словам, волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, а техника вязнет. Отмечается, что море может выбросить на берег еще мазут. Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды.

Ранее стало известно, что мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Оперштаб Краснодарский край
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