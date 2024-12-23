Шторм на побережье Кубани может повредить мешки с мазутом

По его словам, волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, а техника вязнет. Отмечается, что море может выбросить на берег еще мазут. Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды.

Ранее стало известно, что мазут обнаружили на крымском побережье в районе Керчи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

