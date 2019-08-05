35-летний турист из Москвы погиб, попав в шторм на Черном море

Турист из Москвы 1984 года рождения погиб, попав в шторм на Черном море. Мужчину вытащили из воды и госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Интерфакс.

По данным агентства, инцидент произошел в абхазском курортном городе Гагра. Мужчина во время купания попал в четырехбалльный шторм, при котором высота волн может достигать трех метров и более.

Как заявили Интерфаксу в МЧС, при таком шторме поиски на воде с помощью спасательных катеров становятся невозможными. В связи с погодными условиями в акватории Гагры начата поисковая операция.

