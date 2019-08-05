35-летний турист из Москвы погиб, попав в шторм на Черном море
Турист из Москвы 1984 года рождения погиб, попав в шторм на Черном море. Мужчину вытащили из воды и госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Интерфакс.
По данным агентства, инцидент произошел в абхазском курортном городе Гагра. Мужчина во время купания попал в четырехбалльный шторм, при котором высота волн может достигать трех метров и более.
Как заявили Интерфаксу в МЧС, при таком шторме поиски на воде с помощью спасательных катеров становятся невозможными. В связи с погодными условиями в акватории Гагры начата поисковая операция.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- 35-летний турист из Москвы погиб, попав в шторм на Черном море
- Автор песни «Снег кружится» Сергей Березин умер на 82-году жизни
- Стала известна дата похорон музыканта Вилли Токарева
- Гигантский смерч засняли в Сочи. Видео
- Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД