Схрон с боеприпасами нашли около подорванного здания медиахолдинга в Мелитополе

Тайник с боеприпасами был обнаружен у подорванного 25 октября в Мелитополе здания медиахолдинга, сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области.

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В сообщении говорится, что схрон находился в расположенном неподалёку от места происшествия гараже, были обнаружены гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны.

«Обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. Ведётся следствие», - уточнили в ведомстве.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе пострадали 12 человек, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияПроисшествияОружиеВзрыв
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