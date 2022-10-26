Схрон с боеприпасами нашли около подорванного здания медиахолдинга в Мелитополе
Тайник с боеприпасами был обнаружен у подорванного 25 октября в Мелитополе здания медиахолдинга, сообщает пресс-служба ГУВД по Запорожской области.
В сообщении говорится, что схрон находился в расположенном неподалёку от места происшествия гараже, были обнаружены гранаты, пластичные взрывчатые вещества, патроны.
«Обнаруженные боеприпасы изъяты и будут уничтожены. Ведётся следствие», - уточнили в ведомстве.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе пострадали 12 человек, сообщает RT.
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