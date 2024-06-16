Shot: Захватившие заложников в ростовском СИЗО пытались проникнуть в хранилище с оружием

Преступники, захватившие заложников в СИЗО №1 в Ростовской области, попытались проникнуть в хранилище с боевым оружием. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

При этом отмечается, что у них имеются ножи и заточки.

Однако источник Telegram-канала 112 заверил, что злоумышленникам не удастся попасть в хранилище, так как все входы и выходы к нему блокированы.

Уже известно, что заключенные, взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО №1.

До этого RT сообщил о получении ориентировок на захвативших заложников в Ростове злоумышленников. По данным издания, один из арестантов Тамерлан Гиреев уроженец Чечни, а еще двое Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев — из Ингушетии. Все трое включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.