Shot: Захватившие заложников в ростовском СИЗО пытались проникнуть в хранилище с оружием
Преступники, захватившие заложников в СИЗО №1 в Ростовской области, попытались проникнуть в хранилище с боевым оружием. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
При этом отмечается, что у них имеются ножи и заточки.
Однако источник Telegram-канала 112 заверил, что злоумышленникам не удастся попасть в хранилище, так как все входы и выходы к нему блокированы.
Уже известно, что заключенные, взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО №1.
До этого RT сообщил о получении ориентировок на захвативших заложников в Ростове злоумышленников. По данным издания, один из арестантов Тамерлан Гиреев уроженец Чечни, а еще двое Шамиль Акиев и Азамат Цицкиев — из Ингушетии. Все трое включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Они были задержаны 19 декабря 2023 года за подготовку теракта в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Гиреев и Акиев были приговорены к 18 годам заключения, а Цицкиев — к 18,5.
В источниках, имеющихся в распоряжении издания, говорится, что заключенные находились на профилактическом учете как лица, изучающие, пропагандирующие, исповедующие или распространяющие экстремистскую идеологию и склонные к совершению терактов. При этом известно, что один из захватчиков также состоит на учете как, склонный к совершению суицида и членовредительству.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru