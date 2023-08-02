Пожилая женщина в Донецке получила травмы при обстреле ВСУ

Пожилая женщина получила ранение при обстреле со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

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По его словам, в результате обстрела были полностью уничтожены две квартиры, а в жилой многоэтажке снарядами повреждены стены, кровля и остекление.

Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ДонецкПострадавшиеУкраинаВСУОбстрел

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