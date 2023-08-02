Пожилая женщина в Донецке получила травмы при обстреле ВСУ
2 августа 202314:01
Пожилая женщина получила ранение при обстреле со стороны Украины Куйбышевского района Донецка, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.
По его словам, в результате обстрела были полностью уничтожены две квартиры, а в жилой многоэтажке снарядами повреждены стены, кровля и остекление.
Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru