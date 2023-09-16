Shot: ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области
16 сентября 202321:33
Украинская сторона обстреляла детскую площадку в деревне Успеновка Курской области, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, местные жители сообщили о 17 прилетах.
В результате инцидента никто не пострадал, уточнил Shot.
Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru