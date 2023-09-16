Shot: ВСУ обстреляли детскую площадку в деревне Успеновка Курской области

Украинская сторона обстреляла детскую площадку в деревне Успеновка Курской области, сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина погиб при обстреле села Плехово Курской области

По информации издания, местные жители сообщили о 17 прилетах.

В результате инцидента никто не пострадал, уточнил Shot.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелУкраинаВСУ

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