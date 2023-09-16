Мужчина погиб при обстреле села Плехово Курской области
16 сентября 202319:11
Украинская сторона обстреляла обстреляла село Плехово Суджанского района Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, 30-летний мужчина погиб от осколочного ранения. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.
Также в результате обстрела повреждено несколько домов.
Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru