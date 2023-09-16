Мужчина погиб при обстреле села Плехово Курской области

Украинская сторона обстреляла обстреляла село Плехово Суджанского района Курской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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По его словам, 30-летний мужчина погиб от осколочного ранения. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Также в результате обстрела повреждено несколько домов.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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