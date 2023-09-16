Мужчина погиб при обстреле села Плехово Курской области

По его словам, 30-летний мужчина погиб от осколочного ранения. Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

Также в результате обстрела повреждено несколько домов.

Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

