Shot: В Смоленске пятиклассник принес в школу боевую гранату

По его данным, 11-летний ученик пришел с опасной «игрушкой» на занятия и стал показывать ее одноклассникам. Боеприпас заметил прибывший замдиректора: он забрал у детей гранату, положил ее на землю подальше от школы, вызвал полицию и МЧС.

«Граната оказалась осколочно-фугасным трассирующим снарядом артиллерийского выстрела к пушке калибра 37 мм немецкого промышленного производства времён ВОВ. Прибывшие эксперты отметили, что боеприпас был как новый и полностью боеспособен», — пишет SHOT.

Гранату уничтожили сотрудники МЧС. Как рассказал школьник полицейским, он нашел опасный предмет в клумбе по пути в школу. Правоохранителям предстоит выяснить, как боеприпас оказался там.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы местный житель нашел в стволе дерева предмет, напоминающий гранату с чекой, сообщает телеканал «360». Мужчина обратился в экстренные службы.

