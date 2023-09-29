Shot: В Смоленске пятиклассник принес в школу боевую гранату
Пятиклассник принес боеспособную немецкую гранату в школу №14 в Смоленске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По его данным, 11-летний ученик пришел с опасной «игрушкой» на занятия и стал показывать ее одноклассникам. Боеприпас заметил прибывший замдиректора: он забрал у детей гранату, положил ее на землю подальше от школы, вызвал полицию и МЧС.
«Граната оказалась осколочно-фугасным трассирующим снарядом артиллерийского выстрела к пушке калибра 37 мм немецкого промышленного производства времён ВОВ. Прибывшие эксперты отметили, что боеприпас был как новый и полностью боеспособен», — пишет SHOT.
Гранату уничтожили сотрудники МЧС. Как рассказал школьник полицейским, он нашел опасный предмет в клумбе по пути в школу. Правоохранителям предстоит выяснить, как боеприпас оказался там.
Ранее в Северо-Восточном округе Москвы местный житель нашел в стволе дерева предмет, напоминающий гранату с чекой, сообщает телеканал «360». Мужчина обратился в экстренные службы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Продажи Lada X-Cross 5 начнутся на рубеже 2023-2024 годов
- «Известия»: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы
- Часть ресторанов KFC в России не будет переименовываться в Rostic's
- Shot: В Смоленске пятиклассник принес в школу боевую гранату
- Байден заявил, что у Путина нет «демократической косточки»
- Бывший эсэсовец Хунка решил уехать из Канады после скандала в парламенте
- Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Калужской и Курской областями
- СМИ: WADA допустило нарушение при информировании Валиевой о допинг-пробе
- Шахматистка Костенюк рассказала, почему сменила гражданство РФ
- «АвтоВАЗ» может начать производство новой модели Lada в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru