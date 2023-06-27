CBS: Американский миллиардер Краун погиб в аварии на гоночной трассе в Колорадо

Отмечается, что авария случилась еще в воскресенье, 25 июня. По данным телеканала, миллиардер не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение.

В свою очередь газета The Colorado Sun подчеркнула, что Краун был главой инвестиционной фирмы Henry Crown and Company. Газета уточнила, что заезд происходил на трассе Aspen Motorsports Park.

Так, кроме владения бизнесом Джеймс Краун входил в совет директоров банка JP Morgan Chase и являлся управляющим партнером лыжной компании Aspen Skiing Co. Согласно последним данным Forbes, состояние семьи Краун оценивалось в 10,2 миллиарда долларов, сообщает «Радиоточка НСН».

