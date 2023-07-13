Shot: неизвестные «заминировали» Госдуму и Минфин

Злоумышленники сообщили о якобы минировании Минфина и Госдумы, сообщает Telegram-канал Shot.

Самолет с рейсом Москва - Челябинск проверяют на минирование

По информации издания, неизвестные представились «Партизанским движением против уничтожения трансгендеров и ЛГБТ».

Сейчас информация о минировании проверяется.

Ранее неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни, напоминают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Горшкова
ТЕГИ:ГосдумаМинфин РФМинированиеМосква

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