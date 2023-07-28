Shot: На даче пенсионерки в Воронеже нашли схрон боеприпасов
Схрон боеприпасов обнаружили на даче 57-летней пенсионерки в СНТ «Нефтяник-2» в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, тайник нашли рабочие, которые вели на участке строительные работы. Во время раскопок они увидели подозрительные предметы, напоминающие ручные гранаты. На место вызвали полицейских. Правоохранители изъяли десять гранат РГД-5, Ф-1, РГН и РГО, десять тротиловых шашек и два брикета, предположительно, с взрывчатым веществом.
«Найденный схрон отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы промышленного производства и являются взрывоопасными», — отмечается в сообщении.
Силовики устанавливают происхождение тайника, решается вопрос о возбуждении дела о незаконном сбыте взрывчатки или взрывных устройств.
Ранее российские военные обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в жилой квартире в Бердянске, напоминает «Свободная пресса». В тайнике нашли 15 гранат, автомат Калашникова и боеприпасы к нему.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru