Shot: На даче пенсионерки в Воронеже нашли схрон боеприпасов

Схрон боеприпасов обнаружили на даче 57-летней пенсионерки в СНТ «Нефтяник-2» в Воронеже. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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По данным СМИ, тайник нашли рабочие, которые вели на участке строительные работы. Во время раскопок они увидели подозрительные предметы, напоминающие ручные гранаты. На место вызвали полицейских. Правоохранители изъяли десять гранат РГД-5, Ф-1, РГН и РГО, десять тротиловых шашек и два брикета, предположительно, с взрывчатым веществом.

«Найденный схрон отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы промышленного производства и являются взрывоопасными», — отмечается в сообщении.

Силовики устанавливают происхождение тайника, решается вопрос о возбуждении дела о незаконном сбыте взрывчатки или взрывных устройств.

Ранее российские военные обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в жилой квартире в Бердянске, напоминает «Свободная пресса». В тайнике нашли 15 гранат, автомат Калашникова и боеприпасы к нему.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеВоронеж

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