Shot: Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за инсульта у стюардессы

Ранее в волгоградском аэропорту заявили, что воздушное судно вынужденно село в авиагавани «по причине ухудшения состояния одного из пассажиров».

По данным SHOT, стюардесса почувствовала себя плохо после того, как самолет набрал высоту. Пилот по громкой связи попросил пассажиров о помощи. На борту оказался глава управления Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Роман Курынин, которому удалось запустить сердце стюардессы.

«В Волгограде девушку встретили врачи, сейчас она в больнице», — отмечает издание.

