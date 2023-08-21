Shot: Летевший в Москву самолет сел в Волгограде из-за инсульта у стюардессы
Самолет, летевший из Сочи в Москву, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за инсульта и остановки сердца у стюардессы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее в волгоградском аэропорту заявили, что воздушное судно вынужденно село в авиагавани «по причине ухудшения состояния одного из пассажиров».
По данным SHOT, стюардесса почувствовала себя плохо после того, как самолет набрал высоту. Пилот по громкой связи попросил пассажиров о помощи. На борту оказался глава управления Росздравнадзора по Москве и Подмосковью Роман Курынин, которому удалось запустить сердце стюардессы.
«В Волгограде девушку встретили врачи, сейчас она в больнице», — отмечает издание.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru