Рейс из Сочи в Москву экстренно сел в Волгограде

Летевший из Сочи в Москву самолет экстренно сел в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя волгоградской авиагавани Анастасию Голодову.

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Отмечается, что ЧП произошло с самолетом «Уральских авиалиний» в 10:20.

«Рейс ... совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине ухудшения состояния одного из пассажиров», — указала Голодова.

В аэропорту пассажира передали врачам, и уже в 11:10 воздушное судно вылетело в пункт назначения.

Ранее рейс Екатеринбург-Москва приземлился в Казани на фоне закрытия столичных аэропортов из-за атаки беспилотников, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ВолгоградМоскваСочиСамолеты

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