Shot: Дрон кустарного типа разорвался под колесами КамАЗа в Рязанской области
В Рязанской области под колесами КамАЗа разорвался беспилотник кустарного типа, пишет Telegram-канал Shot.
По информации СМИ, около места взрыва обнаружили еще два таких же дрона.
Инцидент произошел в 300 метрах от трассы М-5 «Урал» в селе Тюшево. Водитель грузовика проехал по беспилотнику, не заметив его под колесами. После наезда на БПЛА произошел хлопок, в результате которого у КамАЗа повреждены два задних колеса.
Ранее утром 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. Было повреждено дорожное полотно. Движение легковых автомобилей восстановлено по одной полосе в реверсивном формате. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вице-премьер Марат Хуснуллин оценил стоимость ремонта транспортного перехода в 1,3 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru