«SHOT»: Арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет автопарком и дорогой недвижимостью

Арестованный заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх владеет элитной недвижимостью и значительным автопарком. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT».

По данным источника, на 76-летнего отца предпринимателя были оформлены автомобили Range Rover Sport, Volkswagen Touareg и Toyota Land Cruiser. При этом известно, что супруга Попелюха пользуется Mercedes-Benz GLE. Отмечается, что на женщину также были зарегистрированы маслкар Chevrolet Camaro и семейный микроавтобус Volkswagen Multivan. В свою очередь сын бизнесмена, пока являющийся студентом, ездит на BMW X6. При этом на самого Попелюха оформлен мотоцикл Yamaha XV19C Raider.

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Согласно информации издания, у арестованного замглавы АСВ есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта стоимостью около 30-40 млн рублей. Известно, что сын Попелюха живет в квартире на Ломоносовском проспекте в элитном жилом комплексе «Шуваловский». Стоимость этой недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

10 октября сотрудники ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, опросив двух топ-менеджеров агентства, среди которых был Попелюх. После этого стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал предпринимателя, которого подозревают в краже 200 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Александра Попелюха провели обыски.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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