«SHOT»: Арестованный замглавы АСВ Попелюх владеет автопарком и дорогой недвижимостью

Согласно информации издания, у арестованного замглавы АСВ есть две квартиры в районе Волгоградского проспекта стоимостью около 30-40 млн рублей. Известно, что сын Попелюха живет в квартире на Ломоносовском проспекте в элитном жилом комплексе «Шуваловский». Стоимость этой недвижимости оценивается в 80 млн рублей.

10 октября сотрудники ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, опросив двух топ-менеджеров агентства, среди которых был Попелюх. После этого стало известно, что Лефортовский районный суд Москвы арестовал предпринимателя, которого подозревают в краже 200 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Александра Попелюха провели обыски.