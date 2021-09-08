Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС РФ Зиничева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева, сообщает пресс-служба МИнобороны РФ.

По его словам, Зиничев был профессионалом, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком.

«Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни. Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Нам будет очень не хватать его», - отметил Шойгу.

Ранее в МЧС РФ рассказали, что Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссёра Александра Мельника. Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что одну из московских улиц могут назвать именем погибшего главы МЧС РФ.

