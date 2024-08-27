Шквальный ливень затопил больницу и центральные улицы Хосты в Сочи
Сильный ливень, прошедший в Сочи ночью, привел к затоплению микрорайона Хоста. Местный житель рассказал «Газете.Ru», что вода затопила центральные улицы, магазины и цокольный этаж местной больницы.
Больница расположена рядом с рекой, которая вышла из берегов, но благодаря ранее проведенным работам по углублению русла и укреплению стен, удалось избежать серьезных последствий. Уровень воды в цоколе достиг 100-150 см, пострадавших среди пациентов нет.
По словам Дмитрия, на улицах города скопились ил и камни, сейчас службы занимаются их очисткой. Также затопление затронуло концертный зал «Фестивальный», где проходил концерт Стаса Михайлова, и больницу №3 в Хосте, где пришлось эвакуировать 60 пациентов на верхние этажи.
Сильные дожди также вызвали трудности в Адлерском районе, но критических разрушений не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шквальный ливень затопил больницу и центральные улицы Хосты в Сочи
- Автомобиль Lada Largus из дела депутата Рашкина сбил лося в Саратовской области
- Ректор ЕМИУ Клименко выдвинул Павла Дурова на Нобелевскую премию
- На здании газеты Tagesspiegel в Берлине нарисовали антисемитский знак
- Французкий юрист заявил, что Дуров пока считается невиновным
- СМИ: Подравшиеся с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву
- Медведев признал, что в замедлении YouTube нет ничего хорошего
- Россия в 2023 году сохранила звание лидера по экспорту газа
- Зеленский рассказал о применении F-16 при атаках ВС РФ
- Принцип «воюй или работай» планируют внедрить на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru