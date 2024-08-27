Шквальный ливень затопил больницу и центральные улицы Хосты в Сочи

Сильный ливень, прошедший в Сочи ночью, привел к затоплению микрорайона Хоста. Местный житель рассказал «Газете.Ru», что вода затопила центральные улицы, магазины и цокольный этаж местной больницы.

Больница расположена рядом с рекой, которая вышла из берегов, но благодаря ранее проведенным работам по углублению русла и укреплению стен, удалось избежать серьезных последствий. Уровень воды в цоколе достиг 100-150 см, пострадавших среди пациентов нет.

Сочинскую Хосту затопил ливень

По словам Дмитрия, на улицах города скопились ил и камни, сейчас службы занимаются их очисткой. Также затопление затронуло концертный зал «Фестивальный», где проходил концерт Стаса Михайлова, и больницу №3 в Хосте, где пришлось эвакуировать 60 пациентов на верхние этажи.

Сильные дожди также вызвали трудности в Адлерском районе, но критических разрушений не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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