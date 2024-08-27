Шквальный ливень затопил больницу и центральные улицы Хосты в Сочи

По словам Дмитрия, на улицах города скопились ил и камни, сейчас службы занимаются их очисткой. Также затопление затронуло концертный зал «Фестивальный», где проходил концерт Стаса Михайлова, и больницу №3 в Хосте, где пришлось эвакуировать 60 пациентов на верхние этажи.

Сильные дожди также вызвали трудности в Адлерском районе, но критических разрушений не зафиксировано, передает «Радиоточка НСН».