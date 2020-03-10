Школьница в Подмосковье избила дочь учительницы из-за двоек

Старшеклассница одной из школ города Одинцово Московской области избила дочь учительницы английского языка из-за плохих оценок.

По словам педагогов, 15-летняя девушка регулярно прогуливает школу. По английскому ей грозила двойка за год и как следствие - второй год обучения в том же классе. Педагог согласилась на просьбы родителей позаниматься с отстающей дополнительно, давать ей больше заданий и тестов.

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В результате девушка решила отомстить педагогу через ее дочь. 14-летняя девочка учится на класс младше в этой же школе. Двоечница стала нападать на дочь учительницы, сообщает KP.RU. Однажды, не рассчитав силы, она избила ее. Мать написала заявление в полицию, а врачи зафиксировали побои и тупую травму живота.

Напавшая девушка утверждала в полиции, что сама стала жертвой избиения учительницы, которая к тому же была якобы в нетрезвом состоянии, таскала ее по коридору, била и оскорбляла.

После этого педагог английского написала заявление в полицию за клевету. В настоящее время в деле разбираются правоохранительные органы.


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ФОТО: pixabay.com
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