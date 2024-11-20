Школьница получила травмы после хоррор-квеста в Саратове

Уговное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время прохождения хоррор-квеста, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 16 ноября 2024 года. По данным Telegram-канала 360.ru, мать пострадавшей рассказала, что девушка получила гематомы, черепно-мозговую травму, ссадины на спине, шее, ногах.

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По результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Прокуратура области в своем Telegram-канале сообщила, что ведомство также проводит проверку по данному факту.

Ранее в Москве актер квеста «Техасская резня. Кожаное лицо» ударил девочку ножом и сломал ей палец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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