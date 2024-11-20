Школьница получила травмы после хоррор-квеста в Саратове

Уговное дело по факту оказания небезопасных услуг возбуждено после того, как 16-летняя девочка получила травмы во время прохождения хоррор-квеста, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел 16 ноября 2024 года. По данным Telegram-канала 360.ru, мать пострадавшей рассказала, что девушка получила гематомы, черепно-мозговую травму, ссадины на спине, шее, ногах.