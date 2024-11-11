СМИ: Актер квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы

Актер квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы, сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным СМИ, инцидент произошел во время интерактивного квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в столичном районе Измайлово. Актер выстрелил из охолощенного пистолета в непосредственной близости от лица посетительницы.

Девушку госпитализировали с ожогами шеи. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что применение на квесте электрошокеров чревато уголовными делами за причинения тяжкого вреда здоровью.

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ФОТО: РИА Новости
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