СМИ: Актер квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы
Актер квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, инцидент произошел во время интерактивного квеста «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в столичном районе Измайлово. Актер выстрелил из охолощенного пистолета в непосредственной близости от лица посетительницы.
Девушку госпитализировали с ожогами шеи. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее заслуженный адвокат России, профессор, академик РАЕН Людмила Айвар в пресс-центре НСН заявила, что применение на квесте электрошокеров чревато уголовными делами за причинения тяжкого вреда здоровью.
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