Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере

Один из подростков из лагеря «Золотой колос» в Нижегородской области, где выявлена стрептококковая инфекция, умер от интоксикации. Мальчику было 13 лет, его мать два дня не давала согласия на его госпитализацию. Когда ребенка все же привезли в больницу, врачи уже не смогли ему помочь, сообщается на сайте регионального управления СК России.

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В детском лагере, который находится в Арзамасском районе, проходит эпидемиологическое расследование. Лагерь является санаторно-реабилитационным центром для несовершеннолетних.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр и медицинское наблюдение детей и сотрудников лагеря. Отобраны смывы с объектов внешней среды. К виновным лицам будут приняты меры административного воздействия.

Кроме того, проводится расследование в лагере «Лазурный» в Выксунском районе Нижегородской области, где также несколько детей предположительно отравились.

Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой, в которой Роспотребнадзор нашел сальмонеллу.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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