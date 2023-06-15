Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере

В детском лагере, который находится в Арзамасском районе, проходит эпидемиологическое расследование. Лагерь является санаторно-реабилитационным центром для несовершеннолетних.

Сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр и медицинское наблюдение детей и сотрудников лагеря. Отобраны смывы с объектов внешней среды. К виновным лицам будут приняты меры административного воздействия.

Кроме того, проводится расследование в лагере «Лазурный» в Выксунском районе Нижегородской области, где также несколько детей предположительно отравились.

Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой, в которой Роспотребнадзор нашел сальмонеллу.

