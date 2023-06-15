Ребенок умер после отравления в нижегородском детском лагере
Один из подростков из лагеря «Золотой колос» в Нижегородской области, где выявлена стрептококковая инфекция, умер от интоксикации. Мальчику было 13 лет, его мать два дня не давала согласия на его госпитализацию. Когда ребенка все же привезли в больницу, врачи уже не смогли ему помочь, сообщается на сайте регионального управления СК России.
В детском лагере, который находится в Арзамасском районе, проходит эпидемиологическое расследование. Лагерь является санаторно-реабилитационным центром для несовершеннолетних.
Сотрудники Роспотребнадзора проводят осмотр и медицинское наблюдение детей и сотрудников лагеря. Отобраны смывы с объектов внешней среды. К виновным лицам будут приняты меры административного воздействия.
Кроме того, проводится расследование в лагере «Лазурный» в Выксунском районе Нижегородской области, где также несколько детей предположительно отравились.
Ранее в кафе в Братске 62 человека отравились шаурмой, в которой Роспотребнадзор нашел сальмонеллу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru