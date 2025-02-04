Школьник закидал снегом Вечный огонь в Пермском крае

О том, что Вечный огонь на Мемориале Победы был потушен, стало известно экстренным службам. Судя по записям с камер, учащийся бросил большой ком снега на Вечный огонь, пламя потухло.

«Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы», — заявил Казаченко, отметив, что огонь был зажжен вновь через 20 минут. В правоохранительные органы поступило заявление, начал проверку Следственный комитет России.

Ранее двое неизвестных осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации на улице Варварке в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

