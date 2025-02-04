Школьник закидал снегом Вечный огонь в Пермском крае
Школьник закидал снегом Вечный огонь в городе Березники (Пермский край), его поступок сняли камеры видеонаблюдения. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Алексей Казаченко.
О том, что Вечный огонь на Мемориале Победы был потушен, стало известно экстренным службам. Судя по записям с камер, учащийся бросил большой ком снега на Вечный огонь, пламя потухло.
«Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы», — заявил Казаченко, отметив, что огонь был зажжен вновь через 20 минут. В правоохранительные органы поступило заявление, начал проверку Следственный комитет России.
Ранее двое неизвестных осквернили стихийный мемориал участникам спецоперации на улице Варварке в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дворкович заявил, что не понимает требование Карлсена покинуть пост главы FIDE
- Финкельштейн заявил, что хотел бы привезти Канье Уэста в РФ
- Россия нарастила поставки агропродукции в Египет на 20%
- Призывавшая вернуть школьные дискотеки чиновница Минпросвещения уволилась
- На пляжах Анапы тестируют оборудование для очистки песка от мазута
- Школьник закидал снегом Вечный огонь в Пермском крае
- В Карелии найдено тело главы регионального управления ФАС
- Маньяка из Бутовского леса приговорили к 22 годам колонии
- Глава МАГАТЭ прибыл на Украину
- Прослушивания песни SLAVA SKRIPKA «Бобр» в январе 2025 года выросли в 24 раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru