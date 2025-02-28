Школьник упал на пути в столичном метро

В столичном метро 11-летний школьник упал на пути прямо перед приближающимся поездом, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Движение на юге серой ветки метро Москвы остановлено из-за человека на пути

На станции «ЦСКА» БКЛ школьник подошел к краю платформы. На его ботинке был развязан шнурок - в какой-то момент мальчик зацепился за него и упал с платформы. В это время на станцию подъехал поезд, и ребенок угодил прямо под него.

Вызволять мальчика ринулись сотрудники полиции. Ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что мужчина набросился на пассажира московского метро при странных обстоятельствах, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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