Школьник упал на пути в столичном метро

На станции «ЦСКА» БКЛ школьник подошел к краю платформы. На его ботинке был развязан шнурок - в какой-то момент мальчик зацепился за него и упал с платформы. В это время на станцию подъехал поезд, и ребенок угодил прямо под него.

Вызволять мальчика ринулись сотрудники полиции. Ребенок не пострадал.

Ранее стало известно, что мужчина набросился на пассажира московского метро при странных обстоятельствах, напоминает «Свободная пресса».

