Школьник упал на пути в столичном метро
В столичном метро 11-летний школьник упал на пути прямо перед приближающимся поездом, сообщили в ГУ МВД России по Москве.
На станции «ЦСКА» БКЛ школьник подошел к краю платформы. На его ботинке был развязан шнурок - в какой-то момент мальчик зацепился за него и упал с платформы. В это время на станцию подъехал поезд, и ребенок угодил прямо под него.
Вызволять мальчика ринулись сотрудники полиции. Ребенок не пострадал.
Ранее стало известно, что мужчина набросился на пассажира московского метро при странных обстоятельствах, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Жители Туапсе пожаловались на холод в квартирах
- В Германии злоумышленники похитили более 100 бочонков пива
- Школьник упал на пути в столичном метро
- Основателю Gulagu.net заочно дали восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
- Голикова: Рождаемость в 38 регионах РФ выше средней по стране
- Во Владикавказе погиб пытавшийся снять кошку с дерева сотрудник МЧС
- Макрон: ЕС не должен подчиняться в ответ на новую политику США
- Финансовый аналитик объяснил падение курса биткоина
- Радиостанция ROCK FM победила в номинации «Глобальный эфир»
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 солдат и САУ «Богдана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru