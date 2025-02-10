Движение на юге серой ветки метро Москвы остановлено из-за человека на пути

Поезда временно не ходят на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро. Вынужденная остановка движения вызвана человеком на путях, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, поезда не ходят на участке от станции «Серпуховская» до «Южной». В сторону центра составы движутся с увеличенными интервалами.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по предварительным данным, ЧП случилось на станции «Нагорная». Другие подробности пока не приводятся.

