Школьник умер на уроке физкультуры в Ростовской области
Ученик одной из школ в Ростовской области во время урока физкультуры потерял сознание и умер. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
Уточняется, что трагедия произошла на спортивной площадке школы в городе Донецк 24 апреля. Во время урока физкультуры 12-летний мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание.
Отмечается, что учитель пыталась оказать школьнику первую помощь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мальчика.
«Проводится доследственная проверка», - заключили в ведомстве.
Ранее в Амурской области подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» во время утренней зарядки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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