Школьник умер на уроке физкультуры в Ростовской области

Уточняется, что трагедия произошла на спортивной площадке школы в городе Донецк 24 апреля. Во время урока физкультуры 12-летний мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание.

Отмечается, что учитель пыталась оказать школьнику первую помощь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мальчика.

«Проводится доследственная проверка», - заключили в ведомстве.

Ранее в Амурской области подросток умер в детском оздоровительном лагере «Колосок» во время утренней зарядки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

