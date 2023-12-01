В Петербурге школьница умерла на уроке хореографии

Семиклассница умерла на уроке хореографии в Доме детского творчества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

По данным портала, ЧП произошло 30 ноября. Во время занятия 13-летней девочке стало плохо, она потеряла сознание и упала. Преподаватель позвонила в скорую помощь, заявив, что школьница синеет. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, однако позже девочка скончалась. Тело погибшей отправили на экспертизу, пишет RT.

Отмечается, что школьница жила в благополучной семье с матерью и младшим братом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости
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