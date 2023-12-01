В Петербурге школьница умерла на уроке хореографии
Семиклассница умерла на уроке хореографии в Доме детского творчества в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.
По данным портала, ЧП произошло 30 ноября. Во время занятия 13-летней девочке стало плохо, она потеряла сознание и упала. Преподаватель позвонила в скорую помощь, заявив, что школьница синеет. Медики экстренно госпитализировали пострадавшую, однако позже девочка скончалась. Тело погибшей отправили на экспертизу, пишет RT.
Отмечается, что школьница жила в благополучной семье с матерью и младшим братом. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия предложила создать денежный фонд для помощи Украине
- В Москве загорелся рынок «Садовод»
- Число посетивших Гонконг россиян за год увеличилось в 37 раз
- В ОАЭ объявили о создании нового климатического фонда в размере $30 млрд
- В Госдуму на следующей неделе внесут законопроект о наказании за треш-стримы
- В ВТБ предупредили о мошенниках в мессенджерах, предлагающих бытовые услуги
- СМИ: Российские войска повредили девять объектов инфраструктуры в Запорожье
- В России введут обязательную диспансеризацию работающих граждан
- Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse
- В Петербурге школьница умерла на уроке хореографии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru