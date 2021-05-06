При стрельбе в школе в Айдахо пострадали три человека
6 мая 202120:52
В школе города Ригби (штат Айдахо) произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.
Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.
В настоящее время подозреваемый задержан. Полицейские продолжают обыск в школе.
Ранее в апреле сообщалось о стрельбе в школе Остин-Ист-Магнет штата Теннесси. В результате перестрелки погиб ученик и ранен сотрудник полиции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru