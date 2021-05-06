При стрельбе в школе в Айдахо пострадали три человека

В школе города Ригби (штат Айдахо) произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.

Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.



В настоящее время подозреваемый задержан. Полицейские продолжают обыск в школе.

Ранее в апреле сообщалось о стрельбе в школе Остин-Ист-Магнет штата Теннесси. В результате перестрелки погиб ученик и ранен сотрудник полиции.





