При стрельбе в школе в Айдахо пострадали три человека

В школе города Ригби (штат Айдахо) произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.

Отмечается, что пострадали два школьника и один взрослый. Их жизнь вне опасности.

В настоящее время подозреваемый задержан. Полицейские продолжают обыск в школе.

Ранее в апреле сообщалось о стрельбе в школе Остин-Ист-Магнет штата Теннесси. В результате перестрелки погиб ученик и ранен сотрудник полиции.



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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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