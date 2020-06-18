Шестеро погибли в ДТП в Мордовии
18 июня 202008:50
Два автомобиля Lada Granta столкнулись лоб в лоб в посёлке городского округа Саранск в два часа ночи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД Мордовии, после столкновения машины загорелись.
На данный момент известно о шести погибших.
Как сообщают местные СМИ, одна из машин была обклеена логотипами диспетчерской службы такси, другая была с пензенскими номерами.
На месте трагедии работают следователи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru