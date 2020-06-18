Шестеро погибли в ДТП в Мордовии

Два автомобиля Lada Granta столкнулись лоб в лоб в посёлке городского округа Саранск в два часа ночи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД Мордовии, после столкновения машины загорелись.

На данный момент известно о шести погибших.

Как сообщают местные СМИ, одна из машин была обклеена логотипами диспетчерской службы такси, другая была с пензенскими номерами.

На месте трагедии работают следователи.

