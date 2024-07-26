Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области
26 июля 202418:22
Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошёл на станции Соломбалка при выполнении маневровых работ.
«Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет. Организована проверка», - говорится в сообщении.
Ранее пригородный поезд №6683 «Марьина Роща — Апрелевка» сошёл с рельсов на станции Апрелевка Киевского направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru