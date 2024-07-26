Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области

Шесть вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Воронежской области сошли с рельсов вагоны грузового поезда

Уточняется, что инцидент произошёл на станции Соломбалка при выполнении маневровых работ.

«Пострадавших, потери груза и задержки движения поездов нет. Организована проверка», - говорится в сообщении.

Ранее пригородный поезд №6683 «Марьина Роща — Апрелевка» сошёл с рельсов на станции Апрелевка Киевского направления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаПроисшествиеАрхангельская ОбластьПоезд

Горячие новости

Все новости

партнеры