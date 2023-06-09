Шесть российских рыбопромысловых судов задержали в Норвегии

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в Норвегии на судоремонтных заводах незаконно удерживаются шесть российских рыбопромысловых судов, сообщает ТАСС.

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В ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он отметил, что норвежские власти ввели незаконные ограничения по ремонту российских кораблей.

Он также выразил надежду, что «разум возобладает», и после ремонта российские суда будут отпущены.

«Иначе это просто захват собственности», - заключил Шестаков.

Ранее норвежские власти отказали российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в совместном посещении мемориала советским морякам, сообщает RT.

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ФОТО: pxhere.com
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