Шесть российских рыбопромысловых судов задержали в Норвегии
Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в Норвегии на судоремонтных заводах незаконно удерживаются шесть российских рыбопромысловых судов, сообщает ТАСС.
В ходе рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом он отметил, что норвежские власти ввели незаконные ограничения по ремонту российских кораблей.
Он также выразил надежду, что «разум возобладает», и после ремонта российские суда будут отпущены.
«Иначе это просто захват собственности», - заключил Шестаков.
Ранее норвежские власти отказали российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в совместном посещении мемориала советским морякам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru