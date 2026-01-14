Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

По словам собеседницы агентства, дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики оказывают малышам всю необходимую медицинскую помощь, а условия пребывания полностью соответствуют требованиям.



В январе в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. В связи с превышением допустимого уровня заболеваемости респираторными инфекциями учреждение было закрыто.

В рамках проводимой проверки главный врач Новокузнецкой клинической больницы временно отстранен от занимаемой должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности, отмечает RT.

