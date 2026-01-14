Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
Шесть новорожденных из роддома №1 Новокузнецка в настоящее время проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского, сообщили РИА Новости в медучреждении.
По словам собеседницы агентства, дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики оказывают малышам всю необходимую медицинскую помощь, а условия пребывания полностью соответствуют требованиям.
В январе в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. В связи с превышением допустимого уровня заболеваемости респираторными инфекциями учреждение было закрыто.
В рамках проводимой проверки главный врач Новокузнецкой клинической больницы временно отстранен от занимаемой должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
- Инфекции и «бессердечные люди»: Что известно о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка
- СМИ: Иран создаст закрытую внутреннюю интернет-сеть
- В Таиланде 10 человек погибли при падении строительного крана на поезд
- Объем торговли Китая и России сократился на 6,9%
- Над территорией России за ночь сбили 48 украинских БПЛА
- В Ростовской области при атаке ВСУ пострадали четыре человека
- В НАТО после удара «Орешника» сменил цель Киева с победы на выживание
- Стали известны диагнозы младенцев, умерших в роддоме Новокузнецка
- Астрофизик Леб спрогнозировал движение инопланетного объекта 3I/ATLAS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru