Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации

Шесть новорожденных из роддома №1 Новокузнецка в настоящее время проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии детской клинической больницы имени Ю. С. Малаховского, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Инфекции и «бессердечные люди»: Что известно о гибели младенцев в роддоме Новокузнецка

По словам собеседницы агентства, дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Медики оказывают малышам всю необходимую медицинскую помощь, а условия пребывания полностью соответствуют требованиям.

В январе в роддоме №1 Новокузнецка скончались девять новорожденных. В связи с превышением допустимого уровня заболеваемости респираторными инфекциями учреждение было закрыто.

В рамках проводимой проверки главный врач Новокузнецкой клинической больницы временно отстранен от занимаемой должности. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
ТЕГИ:ЗдоровьеРоддомДетиНовокузнецк

Горячие новости

Все новости

партнеры