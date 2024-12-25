Шесть человек пострадали в Курске в ДТП с наездом на остановку

Шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске, сообщает УМВД региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:43 на улице Пучковка, у дома №47. Водитель автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением и врезался в остановку, где находились люди.

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Все пострадавшие, в том числе подросток, были доставлены в медицинское учреждение.

Очевидцем инцидента стала женщина, которая немедленно вызвала экстренные службы и оказала первую помощь пострадавшим, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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