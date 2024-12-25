Шесть человек пострадали в Курске в ДТП с наездом на остановку
Шесть человек, включая несовершеннолетнюю девушку, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Курске, сообщает УМВД региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 17:43 на улице Пучковка, у дома №47. Водитель автомобиля Ford Fiesta не справился с управлением и врезался в остановку, где находились люди.
Все пострадавшие, в том числе подросток, были доставлены в медицинское учреждение.
Очевидцем инцидента стала женщина, которая немедленно вызвала экстренные службы и оказала первую помощь пострадавшим, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru