В Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой
23 декабря 202410:06
Автобус и маршрутное такси столкнулись на юго-западе Москвы, есть пострадавшие. Об этом заявил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.
«На улице Профсоюзная произошло столкновение автобуса общественного транспорта и маршрутного такси», — отметил источник.
По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник, авария произошла с автобусом 804 маршрута. Разлива топлива после ДТП нет, две полосы движения перекрыты.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru