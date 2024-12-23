В Москве пять человек пострадали в ДТП с автобусом и маршруткой

Автобус и маршрутное такси столкнулись на юго-западе Москвы, есть пострадавшие. Об этом заявил представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

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«На улице Профсоюзная произошло столкновение автобуса общественного транспорта и маршрутного такси», — отметил источник.

По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщает 360.ru со ссылкой на источник, авария произошла с автобусом 804 маршрута. Разлива топлива после ДТП нет, две полосы движения перекрыты.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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