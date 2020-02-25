Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

В Воронеже произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИББД РФ.

Авария произошла около 20 часов вечера по местному времени. Рейсовый автобус №60 "Б" столкнулся с легковым автомобилем.

Как сообщили агентству в ведомстве, авария произошла в связи с тем, что автомобиль разворачивался в запрещенном месте. Среди пострадавших водитель автомобиля и два его пассажира, а также три пассажира автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее сегодня сообщалось, что в 2019 году меньше всего дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом было зарегистрировано в Чеченской республике, а лидером по смертям в авариях оказалась Тува. Такие данные стали результатом исследования ДТП в регионах РФ.

