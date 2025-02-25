Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани
25 февраля 202509:24
Шесть человек пострадали в результате ДТП на Кубани, сообщили в ГУМВД по региону.
По данным ведомства, маршрутка съехала с трассы и опрокинулась. Личности пострадавших устанавливают. На месте работает полиция.
Авария произошла утром на автодороге Краснодар – Кропоткин.
Ранее один человек погиб в ДТП на трассе в Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru