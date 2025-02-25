Шесть человек пострадали в ДТП на Кубани

Шесть человек пострадали в результате ДТП на Кубани, сообщили в ГУМВД по региону.

ДТП с реанимобилем произошло в Санкт-Петербурге, пострадал один человек

По данным ведомства, маршрутка съехала с трассы и опрокинулась. Личности пострадавших устанавливают. На месте работает полиция.

Авария произошла утром на автодороге Краснодар – Кропоткин.

Ранее один человек погиб в ДТП на трассе в Свердловской области, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ГУМВД Кубани
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