Шесть человек пострадали при падении лифта в Мытищах

По данным ведомства, инцидент произошел в строении по адресу Карла Маркса, 4а.

«Было падение лифта в офисном здании с первого этажа на цокольный. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них пятерым оказана амбулаторная помощь, один отправлен в местную райбольницу для осмотра», — подчеркнули в МЧС.

На месте происшествия работают лифтовые службы и медики.



