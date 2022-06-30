Шесть человек пострадали при падении лифта в Мытищах
Шесть человек пострадали при падении лифта в офисном здании в Мытищах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в строении по адресу Карла Маркса, 4а.
«Было падение лифта в офисном здании с первого этажа на цокольный. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них пятерым оказана амбулаторная помощь, один отправлен в местную райбольницу для осмотра», — подчеркнули в МЧС.
На месте происшествия работают лифтовые службы и медики.
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