Шесть человек пострадали при падении лифта в Мытищах

Шесть человек пострадали при падении лифта в офисном здании в Мытищах. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.

В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов

По данным ведомства, инцидент произошел в строении по адресу Карла Маркса, 4а.

«Было падение лифта в офисном здании с первого этажа на цокольный. По предварительным данным, пострадали шесть человек, из них пятерым оказана амбулаторная помощь, один отправлен в местную райбольницу для осмотра», — подчеркнули в МЧС.

На месте происшествия работают лифтовые службы и медики.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:ПострадавшиеЛифтМытищи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры