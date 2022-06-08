В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов

«В Леонтьевском переулке, дом 5, строение 1 произошло обрушение строительных лесов возле здания, которое находится на реконструкции. Пострадал один человек, его состояние уточняется», — рассказал источник агентства в экстренных службах.

Столичная прокуратура подтвердила информацию об инциденте и сообщила о госпитализации пострадавшего.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — добавили в надзорном ведомстве.

