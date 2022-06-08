В Москве один человек пострадал при обрушении строительных лесов

Обрушение строительных лесов произошло в Леонтьевском переулке в центре Москвы возле особняка XIХ века, один человек пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

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«В Леонтьевском переулке, дом 5, строение 1 произошло обрушение строительных лесов возле здания, которое находится на реконструкции. Пострадал один человек, его состояние уточняется», — рассказал источник агентства в экстренных службах.

Столичная прокуратура подтвердила информацию об инциденте и сообщила о госпитализации пострадавшего.

«Установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также принятие по данному факту процессуального решения находится на контроле прокуратуры Центрального административного округа», — добавили в надзорном ведомстве.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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