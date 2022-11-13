Шесть человек погибли в результате взрыва в Стамбуле

Ранее шла речь о четырех погибших и 38 раненых.

Глава государства назвал теракт в Стамбуле «нападением с бомбой», отмечает РИА Новости.

Взрыв на пешеходной туристической улице Истикляль в центре столицы Турции произошел примерно в 16:20 в воскресенье, 13 ноября. Недалеко от места взрыва расположено российское посольство. Главная прокуратура Стамбула ведет расследование инцидента. Уголовный суд в связи с произошедшим ЧП ввел запрет на трансляцию с места взрыва и в социальных сетях.

По информации Генерального консульства России, данных о пострадавших при взрыве россиянах нет.

