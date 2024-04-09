Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

Шесть человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, которое произошло в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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По данным полиции, трагедия произошла в Шиловском районе на 275 км автотрассы М-5 «Урал», где столкнулись КамАЗ и Mazda.

«Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Их личности устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет», - заключили в полиции.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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