Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Шесть человек погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, которое произошло в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По данным полиции, трагедия произошла в Шиловском районе на 275 км автотрассы М-5 «Урал», где столкнулись КамАЗ и Mazda.
«Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Их личности устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет», - заключили в полиции.
Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru