Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области

По данным полиции, трагедия произошла в Шиловском районе на 275 км автотрассы М-5 «Урал», где столкнулись КамАЗ и Mazda.

«Водитель и пять пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Их личности устанавливаются, предварительно, несовершеннолетних среди них нет», - заключили в полиции.

Ранее Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц железной дороги после ДТП с автобусом и поездом на переезде в Ярославской области, в результате которого погибло семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

