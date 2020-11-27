Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

В результате столкновения «Газели» и «Камаза» в Выселковском районе Краснодарского края погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы.

Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.

В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии

Отмечается, что авария произошла на 5-м км автодороги Выселки - Кирпильская.

О причинах ДТП пока ничего не сообщается. На месте работают специалисты МВД.

Накануне после столкновения двух рейсовых автобусов в Анапе пострадали семь человек, в том числе одна 14-летняя девочка, сообщает РИА ФАН.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТПКраснодарский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры