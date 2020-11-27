Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае
В результате столкновения «Газели» и «Камаза» в Выселковском районе Краснодарского края погибли шесть человек, еще четверо были госпитализированы.
Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МВД России.
Отмечается, что авария произошла на 5-м км автодороги Выселки - Кирпильская.
О причинах ДТП пока ничего не сообщается. На месте работают специалисты МВД.
Накануне после столкновения двух рейсовых автобусов в Анапе пострадали семь человек, в том числе одна 14-летняя девочка, сообщает РИА ФАН.
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