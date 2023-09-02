Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции

По данным СМИ, в провинции Хоназ на юго-западе Турции грузовик с песком потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.

«По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения», — передает A Haber.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление полиции Денизли, начато расследование происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадали местные граждане, россиян среди пострадавших нет.

Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

