Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции
Шесть человек погибли в результате аварии с автобусом в турецком городе Денизли. Об этом сообщает телеканал A Haber.
По данным СМИ, в провинции Хоназ на юго-западе Турции грузовик с песком потерял управление, выехал на встречную полосу и врезался в автобус.
«По предварительным данным, в результате аварии погибли шесть человек, 43 человека получили ранения», — передает A Haber.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление полиции Денизли, начато расследование происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадали местные граждане, россиян среди пострадавших нет.
Ранее легковой автомобиль влетел в отбойник в Волгоградской области, в результате погибли дети 10 и 11 лет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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